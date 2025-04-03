افتح حسابك من بيتك..لينك فتح حساب في بنك الخرطوم للمواطن والمغترب بالشروط المطلوبة 2025

بنك الخرطوم يوفر خدمات عديدة للمواطنين السودانيين والمغتربين في الفترة الراهنة ومنها إمكانية فتح حساب بنكي عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الفرع كأحد أهم الخصائص التي يقدمها البنك كما يوفر العديد من الحسابات البنكية ومنها فتح حساب جاري أو حساب توفير عبر الإنترنت في بنك الخرطوم لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة فتح حساب بنكي عن طريق الأونلاين واهم الشروط الواجبة للحصول على فتح حساب في دولة السودان.

ما هي خطوات فتح حساب عبر الإنترنت لدى بنك الخرطوم

سوف نقوم اليوم بتوضيح كيفية فتح حساب عبر الإنترنت عن طريق بنك الخرطوم لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني التابع إلى بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول ثم اختر خيار “تسجيل الدخول بالبنك” ثم حدد اللغة العربية.

اختيار نوع الحساب وحدد خيار فتح حساب بنكي عبر الإنترنت.

تحديد نوع الحساب واختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه (جاري أو توفير).

ملء البيانات وقم بتسجيل طلب فتح الحساب وادخل بياناتك الشخصية بما في ذلك الرقم الوطني.

إرسال الطلب بعد إتمام البيانات ثم اضغط على طلب التقديم إلى البنك.

انتظار الرد من قبل بنك الخرطوم .

الشروط المطلوبة لفتح الحساب لدى بنك الخرطوم