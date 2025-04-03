سجلي من بيتك.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 الجزائر

تعتبر منحة المرأة الماكثة بالبيت من أكثر المنح المالية التي يتم توفيرها أمام شريحة كبيرة من المواطنات الجزائرات، نظير الحصول عليها شهريًا، فيما أن المنحة تصدر محركات البحث جوجل عقب فتح باب التقديم إليها، وأصبحت العديد من المتقدمات يرغبن في التقديم والحصول على المنحة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه كافة المواطنات.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

تتمثل أبرز الخطوات المعنية بطلب التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت أمام كافة المواطنات الجدد، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في البداية.

مع إمكانية القيام بإختيار نوع المنحة التي ترغب فيها “منحة المرأة الماكثة”.

قم مباشرة بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدمة.

القيام برفع الوثائق المعنية بطلب القبول.

التأكيد على صحة البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها.

مع النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

لكي تتم الموافقة على طلب التقديم من قبل وزارة العمل والتشغيل.

ما هي شروط القبول في منحة المرأة الماكثة؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت، وحصولهن على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي: