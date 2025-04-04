نزل قناة beiN sports بجودة هائلة وتابع كل المباريات الان

تقدم قناة beIN sports HD 6 العديد من المباريات الرياضية المباشرة من خلال صورة واضحة وجودة عالية تحتوي هذه القناة علي استوديوهات لتحليل أيضا المباريات التي يتم بثها علي القناة، تعمل علي بث الكثير من البطولات الرياضية مثل الدوري الأسباني، أبطال أوروبا، يفضل سماعها الكثير من مشجعي الرياضة لذا يبحث عن تردداتها الجديدة العديد من المهتمين بمشاهدة هذه البطولات من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور الآتية تابعونا.

التردد الحديث بقناة bein sports HD 6 عبر النايل سات

التردد الجديد بالقناة: 12475.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.

تردد beiN sports HD 6 عبر العرب سات

جاء بيانات تردد القناة: 12245.

من خلال معدل استقطاب: أفقي.

علي مؤشر ترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

استقبال الترددات الجديدة بقناة beIN Sports HD 6 علي التلفاز

لجميع عشاق مشاهدة البطولات الرياضية ومشاهدتها علي شاشات قناة beIN Sports HD 6 علي التلفاز اتبع هذة الخطوات التالية: