تنزيل تردد قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، نظير ما تقدم ببثه من برامج طفولية وتعليمية أكثر من رائعة، كذلك الأغاني والأناشيد الدينية المميزة التي يتم بثها على مدار اليوم، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديثات تمت على تردد قناة وناسة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة أطفال الجديد

هناك بعض المعلومات التي يمكنك التعرف عليها لإستقبال قناة وناسة أطفال الجديد، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11470.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “4/3”.

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

أما عن البيانات التي يمكنك من خلالها استقبال قناة وناسة أطفال الثاني على القمر الصناعي، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11270.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “4/3”.

قائمة أغاني قناة وناسة أطفال

أما عن قائمة الأغاني التي تقوم قناة وناسة أطفال بتقديمها على مدار اليوم دون توقف، غير الأغاني والأناشيد الدينية المميزة الأخرى التي يتم عرضها على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، فجاءت كما يلي:-