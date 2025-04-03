كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني فقط

تعتبر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها شريحة كبيرة من العملاء السودانيين، نظير أن هذه الخدمة تمكن العميل من إنهاء كافة المعاملات والخدمات المصرفية المختلفة، ويمكنك التعرف على الإجراءات التي تؤول إلى فتح الحساب البنكي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

جاءت أبرز الخطوات المعنية بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما يلي:-

قم بالانتقال إلى موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

مع إمكانية القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

بحيث تتمكن من اختيار خدمة فتح حساب بنكي جديد.

وعليه قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع إمكانية النقر على زر “إرسال الطلب”.

حتى تتمكن مراجعة الطلب وإرسال رسائل نصية إلى العميل بنجاح فتح الحساب البنكي.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة العملاء راغبي فتح حساب داخل بنك الخرطوم، فجاءت كما يأتي:-