نقدم لكم في هذا التقرير أسرع وسيلة شحن شدات ببجي موبايل مضمونة 1000% وتمنحك 24000 + 8400 UC من عروض الشحن المتاحة الآن عبر موقع midasbuy، المنصة الرسمية لشحن لعبة ببجي موبايل، تلك اللعبة التي استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحقق نجاحاً كبيراً بالمقارنة مع الألعاب الإلكترونية الأخري، التي تتشابه نسبياً مع لعبة ببجي، مثل لعبة فري فاير وفرت نايت وغيرها من الألعاب الإلكترونية الأخري، لهذا نبرز لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل خطوات شحن ببجي موبايل بطريقة آمنة وسريعة.

أسرع وسيلة شحن شدات ببجي موبايل مضمونة

بطريقة آمنة يمكن لكل شخص يرغب في شحن لعبة ببجي موبايل والحصول على أكبر عدد من الشدات أن يزور موقع الشحن الرسمي midasbuy ولهذا فإن أبرز الخطوات اللازمة لشحن شدات ببجي إتباع التالي:

أدخل أولا على موقع midasbuy الرسمي.

الرسمي. توجه إلى قائمة الموقع الرئيسية.

يشترط تحديد علم البلد (مصر، السعودية، الجزائر) أو أي دولة أخرى.

أدخل أيقونة شراء.

اختر العرض المناسب للشحن.

حدد الطريقة المناسبة للشحن.

الضغط شحن الآن.

عروض شحن شدات ببجي موبايل الجديدة

تقدم شركة ببجي موبايل العديد من عروض الشحن التي تتناسب مع كافة أطراف اللعبة، ومع كل عرض شحن تقوم اللعبة بتقديم عدد كبير من الشدات المجانية، لهذا فإن أهم هذه العروض كالتالي:

العرض الأول شحن 600 + 60 شدة مجاناً بسعر 31 ريال.

شحن 300 شدة مضاف إليهم 25 شدة بسعر 15.9 ريال.

عرض شحن 1500 شدة مضاف إليهم 300 شدة مجاناً بسعر 80 ريال.

شحن 3000 شدة مضاف إليهم 850 شدة بسعر 160 ريال.

عرض شحن 6 آلاف شدة مضاف إليهم 2100 شدة مجاناً بسعر 320 شدة مجاناً.

شحن 12 ألف شدة مضاف إليهم 4200 شدة مجاناً بسعر 640 ريال.

عرض شحن 18 ألف شدة مضاف إليهم 6300 شدة مجاناً بسعر 960 ريال.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح أسرع وسيلة شحن شدات ببجي موبايل مضمونة 1000% وتمنحك 24000 + 8400 UC.