“الحكومة العراقية” تُعلن.. 600 ألف دينار رواتب المتقاعدين وفرحة لا توصف الان

في لفتة عمت الفرحة والسرور بين المواطنين العراقيين، عاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي لتصريحات السابقة التي تضمن زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين المضمونين ليكون 600 ألف دينار عراقي، مشيرًا بأنه يتحصل على هذا الراتب كل من يخرج على التقاعد، مضيفًا بأن الحد الأدنى غير الزيادات التي يتم الإعلان عنها من عام لأخر وذلك على غرار جدول رواتب المتقاعدين في مختلف القطاعات والجهات الحكومية، مع العلم أنه تم الإعلان عن جدول جديد يتضمن رواتب المتقاعدين المضمونين الجدد.

دعم العراق إلى المتقاعدين

وأكد الأسدي، أن الحكومة العراقية حريصة على تقديم دعمها المستمرة لجميع المواطنين سواء كانوا موظفين أو متقاعدين، مشيرًا إلى تقديم يدي العون والمساعدة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، لتأهيل المناخ المادي والمعيشي أمامهم في هذه الفترة، وحتى لا يجدوا أي معاناة تمنعهم من الحصول على الدعم أو مستحقاتهم المالية.

زيادة رواتب المتقاعدين في السليمانية

وفي سياق متصل، أكد صادق عثمان، المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية، أن قرار رواتب المتقاعدين بالإقليم يأتي مع بقية المحافظات كونه المهم والتاريخي، مشيرًا إلى أن هذا القرار كانت ينتظره ملايين المتقاعدين، حتى أن الذين غادروا الحياة كانوا في حالة ترقب لتحقيق مثل هذه الأمنيات، كونه المتقاعد الكردي بائسًا للغاية وراتبه قليل تزامنًا مع الحالة الاقتصادية والمعيشية، فيما أن المتقاعد بعد أن كان أقل راتب له 500 ألف دينار عراقي أصبح 600 ألف دينار عراقي شهريًا، لتعم الفرحة على ملايين المتقاعدين.