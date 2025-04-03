“هنا” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 محافظات العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات العراق، نظير أن البرنامج يوفر دعم مادي شهريًا، يمكن الحصول عليه من قبل ملايين المواطنين، ناهيك عن أن الجميع في حالة ترقب كبيرة بشأن صدور الوجبات الجديدة من برنامج الرعاية الاجتماعية، التي من المتوقع صدورها في غضون الفترة القادمة.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وتتمثل بعض الخطوات المعنية بطلب الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

مع إمكانية اختيار قسم الرعاية الاجتماعية.

فيما ستتأهل حينها من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

اختيار الوجبة والمحافظة المقيم بها المواطن.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج كشوفات المشمولين في الوجبات الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعض الفئات المستحقة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك بإطلاق الواجبات التي يتم صدورها من فترة لأخرى داخل محافظات دولة العراق، وفقًا لما يلي:-