أسعار البنزين والسولار شهر أبريل 2025

مازالت عمليات البحث في حالة تزايد كبيرة حول أسعار البنزين والسولار، كونهما من أكثر المواضيع اللذان يشغلان بال ملايين المواطنين، وذلك مع توقعات كبيرة لإجتماع لجنة التسعير التلقائي التي سيتم عقدها خلال الشهر الحالي، فيما يمكنك التعرف على قائمة أسعار البنزين والسولار قبل التعديل، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار البنزين والسولار

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار البنزين والسولار بمختلف محطات الوقود، وذلك قبل إجراء أي تعديلات جديدة تمت على أسعار الوقود، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر لتر البنزين من نوع “95” إلى 17 جنيه للتر الواحد.

فيما سجل سعر لتر بنزين “92” نحو 15.25 جنيه.

أما بالنسبة لسعر البنزين “80” بلغ نحو 13.75 جنيه للتر الواحد.

بالإضافة إلى وصول سعر السولار لـ 13.50 جنيه.

انعقاد لجنة التسعير في وزارة البترول

ويتوقع الكثير من الخبراء بأن تشهد أسعار البنزين والسولار حالة من التعديلات الجديدة التي ستتم في غضون الإجتماع القادم، ووفقًا لما تُحددها لجنة التسعير التلقائي، بالإضافة إلى أن التعديل يتضمن بعض العوامل الأساسية التي من بينها بأن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لدعم المواد البترولية، وكذلك سعي الحكومة إلى تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل لتخفيف الدعم الخاص بالوقود، مع العلم أنه تم استهداف الحكومة لتحرير أسعار البنزين والسولار بالكامل مع حلول نهاية عام 2025، فضلاً عن ثبات الوقود يعتبر عاملاً هامًا داخل الدولة، نظرًا لترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية في مصر.