صدمة سعر الذهب الان في الأسواق.. الأصفر يخرج عن السيطرة

الملاذ الآمن مازال يواصل تحطيم الأرقام القياسية حيث سجلت أسعار الذهب أعلي معدلا تاريخيا لم يسبق له مثيل اليوم الخميس 3 أبريل 2025 يصل سعر الأونصه 3133 دولار، يصل عيار 24 بقيمة 5066 جنيها للجرام بدون إضافة الرسوم والمصنعية والضريبة، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 4435 جنيها، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق بأسعار الذهب من حيث أعيرته المختلفة في السطور الآتية.
أسعار الذهب اليوم 3 أبريل 2025
- ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة تصل إلي 5069 جنيها للجرام الواحد.
- بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 في حركة البيع بقيمة 4410 جنيها.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء بقيمة 4430 جنيها.
- سجل سعر جرام 18 بقيمة 3805 جنيها.
- بلغ سعر الجنيه الذهب بقيمة 35,520 جنيها.
- ارتفع سعر أونصة الذهب بقيمة تصل إلي 3133 دولار.
الذهب يسجل المعدل الأعلى في التاريخ
- كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف بأنه سجل أسعار الذهب ارتفاعا غير مسبوق ليصل في تعاملات اليوم 3 أبريل بقيمة 5066 جنيها للجرام عيار 24، لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم مع صعود الأونصة لتصل إلي 3133 دولار.
- اكد علي أن هذه الأسعار محليا قد تتغير علي مدار اليوم حسب العرض والطلب وتوافر النقدية في الأسواق العالمية بالإضافة إلي تغيرات سعر الدولار.
- بينما أشار محللون بأنه ازدادت جاذبية الذهب كملاذ امن وتحوط من التضخم، لأنزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية.