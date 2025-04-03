صدمة سعر الذهب الان في الأسواق.. الأصفر يخرج عن السيطرة

الملاذ الآمن مازال يواصل تحطيم الأرقام القياسية حيث سجلت أسعار الذهب أعلي معدلا تاريخيا لم يسبق له مثيل اليوم الخميس 3 أبريل 2025 يصل سعر الأونصه 3133 دولار، يصل عيار 24 بقيمة 5066 جنيها للجرام بدون إضافة الرسوم والمصنعية والضريبة، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 4435 جنيها، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق بأسعار الذهب من حيث أعيرته المختلفة في السطور الآتية.

أسعار الذهب اليوم 3 أبريل 2025

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة تصل إلي 5069 جنيها للجرام الواحد.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 في حركة البيع بقيمة 4410 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء بقيمة 4430 جنيها.

سجل سعر جرام 18 بقيمة 3805 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب بقيمة 35,520 جنيها.

ارتفع سعر أونصة الذهب بقيمة تصل إلي 3133 دولار.

الذهب يسجل المعدل الأعلى في التاريخ