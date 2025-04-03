وحش الكريكينج.. خطوات تحميل ماين كرافت بكل سهولة في دقائق واستمتع باللعب مع أصدقاءك

تعتبر لعبة ماين كرافت واحدة من أكثر الألعاب شهرة وإبداعًا في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث تمنح اللاعبين فرصة تصميم عوالمهم الخاصة واستكشاف مغامرات غير محدودة وفي الآونة الأخيرة، أصدرت شركة Mojang تحديثًا جديدًا للعبة تحت اسم Minecraft 1.22، والذي يتضمن مجموعة من المميزات والإضافات المثيرة التي تعزز تجربة اللعب من بين هذه الإضافات البارزة، تأتي الحديقة الجديدة المسماة “The Pale Garden”، التي تضيف عمقًا جديدًا لعالم ماين كرافت وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز المزايا الجديدة وكيفية تنزيل اللعبة للاستمتاع بتجربة اللعب المثيرة.

إضافة وحش الكريكينج

من أبرز إضافات هذا التحديث هو المخلوق المرعب المعروف باسم “الكريكينج”، وهو دمية خشبية مخيفة تتحكم فيها قلب مخفي بين الأشجار ويجب على اللاعبين التركيز على تدمير قلب الكريكينج لإيقافه ولكن التحدي يكمن في أن هذا المخلوق يهاجم فورًا إذا صرفت النظر عنه حتى لثانية واحدة بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا التحديث بالمميزات التالية:

يمكن استخدام هذه الأخشاب البيضاء الفضية لبناء القوارب الأسوار، الأبواب، والمصائد، مما يوفر خيارات جديدة لتصميم المنازل والهياكل بلمسة عصرية وغامضة.

تغطي الأرضيات في الحديقة الباهتة ويمكن جمعها باستخدام سماد العظام، وتستخدم كأرضيات للزينة في المنازل أو الحدائق.

تشبه خيوط العنكبوت، يمكن جمعها باستخدام مقصات أو أدوات مزودة بتعويذة اللمسة الحريرية (Silk Touch).

خطوات اعداد لعبة ماين كرافت على الجوال

إذا كنت ترغب في تحميل لعبة ماين كرافت على جهازك المحمول، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح متجر جوجل بلاي (Google Play) إذا كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام أندرويد، أو متجر آب ستور (App Store) إذا كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام iOS.

اكتب “Minecraft” في شريط البحث الموجود أعلى الشاشة.

انقر على زر شراء اللعبة إذا كانت النسخة المطلوبة مدفوعة ويمكنك استخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الآلي حسب الخيارات المتاحة، أو استخدام رصيد حسابك في المتجر إذا كان لديك رصيد مسبق.

بعد إتمام عملية الشراء سيظهر زر تثبيت، اضغط عليه ليبدأ تنزيل اللعبة على جهازك.

بعد اكتمال التثبيت، ستظهر أيقونة Minecraft على الشاشة الرئيسية لجهازك.

خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

لتثبيت لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر الخاص بك بسهولة، اتبع الخطوات التالية: