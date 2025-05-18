نقدم لكم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالبصل زي المحلات بمكونات بسيطة وخطوات سريعة 100% عبر موقعكم الإلكتروني البديل، حيث تعد الكبدة الاسكندراني واحدة من أهم الكلات المصرية القديمة التي يمكنكم القيام بها بسهولة ويسر، وتشتهر الكبدة الاسكندراني براحتها النفاذة واستخدام الفلفل الاخضر والبصل وغيرها من المكونات الأخري التي تبينها لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالبصل زي المحلات

تحتاج لعمل الكبدة الاسكندراني بالبصل إلى عدة مكونات بسيطة للغاية تتمثل هذه المكونات في النقاط التالية:

خبز بلدي للتقديم.

نصف كيلو جرام كبدة.

توابل ملح وفلفل أسود.

بصلتين مقطعه مكعبات.

معلقتين سمن.

فلفل رومي اخضر تقطيعه شرائح.

نصف كوب عصير ليمون.

ثمرتين طماطم.

معلقة ثوم مطحون.

خطوات عمل الكبدة الإسكندراني بالبصل زي المحلات

تستطيع عزيزي المتابع من كل مكان تنفيذ طهي الكبدة الاسكندراني بالبصل وفقاً إلى خطوات وإجراءات بسيطة جدا متمثلة في التالي:

نحضر القلاية علي النار وننزل بالسمن ثم نضع البصل لتشويح.

بعدها نقوم بأضافة البصل مع الملح والفلفل الأسود.

يتكون الخليط نضعه علي الكبدة، ثم عصير الليمون عليهم.

بعدها نضع الفلفل الرومي الأخضر مع الطماطم مع التقليب المستمر للخليط على النار حتى النضج والتطيب.

علينا إضافة الثوم بعدها مع التقليب للخليط.

نقوم اخيرا بتقديم الكبدة الاسكندراني بالبصل

مع الخبز البلدي علي المائدة زي المحلات بالصحة والعافية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالبصل زي المحلات بمكونات بسيطة وخطوات سريعة 100%.