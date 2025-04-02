لولو الشاطرة.. استقبل تردد قناة وناسة Wanasah TV لمتابعة جميع أغاني الأطفال الجديدة

تعد قناة وناسه للأطفال واحدة من أبرز القنوات التي تجذب انتباه الصغار وتحقق اهتمام الأهل، بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين التعليم والترفيه منذ انطلاقها، استطاعت القناة أن تميز نفسها بتقديم برامج تفاعلية تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم ومع قرب تحديث تردداتها في عام 2025، يسعى العديد من المتابعين لضبط هذه الترددات لضمان استمرار الوصول إلى محتوى القناة المميز وفي هذا المقال، سنستعرض الترددات الجديدة لقناة وناسه، بالإضافة إلى أبرز البرامج التي تقدمها وكيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على الأقمار الصناعية

مع تحديث تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية، أصبح بإمكان المتابعين ضبط القناة بسهولة من خلال إدخال المعلومات التالية:

تردد قناة وناسة على نايل سات

رقم التردد: 11430

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة وناسة على عرب سات

رقم التردد: 11270

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

أبرز البرامج التعليمية والترفيهية على قناة وناسة 2025

تقدم قناة وناسة مجموعة مميزة من البرامج التي تجمع بين التعليم والترفيه، منها:

لولو الشاطرة: برنامج يهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة بأسلوب قصصي ممتع. لوليات صغار: يقدم قصصًا تعليمية تزيد من خيال الأطفال وتنمي حب القراءة والاستكشاف. مين سرق جزمة لولو: يساعد الأطفال على فهم أهمية الصدق والأمانة من خلال مواقف حياتية تفاعلية.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة، يمكن ضبط التردد الجديد باتباع الخطوات التالية: