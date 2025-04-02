“نزلها واستمتع”.. تردد قناة طيور الجنة الفضائية 2025 على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الترفيهية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم وتسعى القناة إلى تقديم برامج مميزة وأغانٍ تربوية تهدف إلى غرس القيم والأخلاق في نفوس الصغار، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى العديد من الأسر وإن توافر القناة على جهاز الاستقبال بجودة عالية يعد أمرًا ضروريًا لضمان تجربة مشاهدة ممتعة وفي هذا المقال، سنستعرض أهم المعلومات حول قناة طيور الجنة، بالإضافة إلى طريقة تثبيت ترددها لضمان وصول الأطفال إلى محتوى يثري أوقات فراغهم.

تردد قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في مجال الترفيه المخصص للأطفال، حيث حققت شهرة واسعة منذ انطلاقها في عام 2008 وتميزت القناة بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي هادف، مما جعلها خيارًا مفضلًا لدى العديد من العائلات

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11259

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية تثبيت قناة طيور الجنة على الريسيفر

إذا كنت ترغب في تثبيت قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: