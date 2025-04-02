افتح حسابك من البيت..طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر موقع bankofkhartoum.com

لقد أصبح فتح الحسابات البنكية عبر الانترنت بكل سهولة بسبب التقدم التقدم التكنولوجي الذي يعيش فيه العالم حالياً وقد وفر ذلك بنك الخرطوم حيث يتيح بنك الخرطوم لعملائه إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت بسهولة وأمان دون الحاجة لزيارة الفروع التابعة له ومن خلال تلك الخدمة يمكن الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتاحة في بنك الخرطوم كمثل تحويل الأموال كذلك دفع الفواتير وإدارة حساباتك بكل مرونة عبر البنك.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين

أولاً بنك الخرطوم وفر خدمة فتح حساب بنكي اونلاين بدون زيارة الفرع لذلك إليكم الطريقة بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لدى بنك الخرطوم عبر الأونلاين.

بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول من القائمة.

اختيار خدمة فتح حساب بنكي عبر بنك الخرطوم في دولة السودان.

بعد ذلك حدد نوع الحساب الذي تريد فتحه.

ثم بعد ذلك تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة مع ذكر الرقم الوطني.

في النهاية إرسال الطلب بعد رفع جميع المستندات والأوراق اللازمة لفتح الحساب البنكي.

يتم بذلك الموافقة على فتح الحساب عند اكتمال جميع الشروط للحصول على فتح حساب اونلاين.

شروط طلب فتح حساب في بنك الخرطوم