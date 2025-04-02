كيفية الاستعلام نتائج سوناطراك 2025 الوكالة الوطنية للتشغيل والتوظيف بالجزائر

تعيش الجزائر هذه الأيام أجواء من الترقب والقلق مع اقتراب موعد إعلان نتائج مسابقة سوناطراك 2025، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الاختبارات الكتابية، ينتظر العديد من المترشحين بفارغ الصبر معرفة مصيرهم المهني وتشير التوقعات إلى وجود أكثر من 6000 فرصة عمل متاحة، مما يزيد من حدة التوتر بين المتقدمين الذين يأملون في تحقيق أحلامهم والانضمام إلى واحدة من أكبر شركات النفط في البلاد وإن لحظات الانتظار هذه تحمل آمالاً وتطلعات كبيرة، حيث تُعتبر هذه النتائج بمثابة بوابة نحو مستقبل مهني مشرق.

نتائج مسابقة توظيف سوناطراك 2025

يمكن للجميع الاطلاع على نتائج مسابقة سوناطراك 2025 من خلال الرابط الرسمي للموقع الوطني للتوظيف وينتظر المتقدمون بفارغ الصبر معرفة نتائج هذه المسابقة الهامة، التي شهدت مشاركة آلاف المترشحين بعد إجراء عملية انتقاء أولي، تلتها اختبارات كتابية وشفهية، تم تقييم المتسابقين وفقًا للشروط المحددة لاختيار الفائزين.

التخصصات المتاحة في مسابقة سوناطراك 2025

أجريت المسابقة في 19 تخصصًا مختلفًا، تتراوح بين مهن المهندسين الحاصلين على بكالوريا 5 سنوات، ومهن التقنيين الحاصلين على بكالوريا 3 سنوات وتشمل التخصصات المتاحة:

الحفر البترولي

الجيولوجيا

الجيوفيزياء

الاقتصاد البترولي

إنتاج الآبار

المكامن

مختبر تحاليل المحروقات

الكهرباء الصناعية

نقل المحروقات

التكرير والبتروكيماويات

تسويق المحروقات

الطاقات المتجددة

الهيدروجين

هندسة الغاز

الآليات

الميكانيكا الصناعية

الصحة والسلامة والبيئة

الذكاء الاصطناعي

الإعلام الآلي

كيفية الاطلاع على نتائج سوناطراك 2025

يمكن للمترشحين الاستعلام عن نتائج سوناطراك 2025 من خلال خطوات بسيطة:

زيارة رابط موقع مسابقة سوناطراك. تسجيل الدخول إلى الموقع. إدخال بيانات الحساب المسجل مسبقًا. النقر على خيار الاستعلام عن نتائج سوناطراك. في حال صدور النتائج، ستظهر النتيجة، سواء تم قبول المترشح أو لا.

موعد نتائج سوناطراك 2025

لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج سوناطراك، ولكن التوقعات تشير إلى ظهور النتائج خلال شهر أبريل الجاري، مما يزيد من حماس وتوتر المترشحين.