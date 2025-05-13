خطوات عمل البشاميل بطريقة منال العالم بالمقادير ومدة الطهي المطلوبة

نقدم لكم خطوات عمل البشاميل بطريقة منال العالم بالمقادير المطلوبة، تلك الطريقة التي يحبها الكثير من ربات البيوت نظراً لانها من الطرق السهلة البسيطة، حيث تلجأ الكثير من ستات البيوت لعمل وجبة المكرونة بالبشاميل لانها من الوجبات الغير مكلفة والتي لاتحتاج اي مجهود، لذا نبرز لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية عمل المكرونه بالبشاميل بالمقادير والخطوات.

خطوات عمل البشاميل بطريقة منال العالم

تعد طريقة منال العالم في عمل المكرونة بالبشاميل واحدة من أبرز الطريق المميزة في عمل البشاميل حيث تحتاج هذه الطريقة أتباع عدة خطوات وعدد من المقادير اللازمة التي جاءت كالتالي:

1. المقادير المطلوبة:

المكرونة.

اللحم المفروم.

الجبن شيدر كوبين.

كوبين جبنه موزريلا.

ربع كوب زيت ذرة.

سمن زبده معلقتين.

نصف كوب دقيق.

ملح.

كيلو حليب.

فلفل اسود.

كمون.

قرفه.

بهارات مشكله.

كيلو لحم مفروم.

بصل.

ثوم.

طريقة عمل البشاميل

يمكنكم أعداد المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة التحضير وفقا إلى الخطوات والنقاط التالية:

تجهيز الفرن علي درجة حرارة 170 درجه مع القيام بسلق كمية المكرونة وتصفيتها.

يتم تسخين اللحم في وعاء به زيت لنقوم بتقليب اللحم ثم نضيف الثوم بجانب البصل ليذبل، ونرش الملح مع الفلفل والبهار والكمون، مع التقليب حتي تنضج اللحم.

نبدأ في تجهيز البشاميل نحضر وعاء ونضع السمن والزيت والتسخين حتي الذوبان، ثم نضيف الدقيق ونستخدم المضرب شبكي للتقليب لتحمير الدقيق حتي يأخذ اللون الذهبي.

بعدها نضيف الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر، ونتركه حتي الغليان لمدة دقيقة مع التقليب.

نحضر صينية ونضع فيها نصف كوب من البشاميل وتوزيعه بالتساوي في الارضية فرش وغطا.

ننزل نصف كمية المكرونة التي تم سلقها بعدها يتم وضع خليط البشاميل فوق المكرونة.

بعدها يتم وضع اللحم والجبن ثم وضع باقي المكرونة فوق البشاميل لتغطية بالكامل لصينية.

نتركها في الفرن حتي تنتهي من الطهي.

مدة أعداد المكرونة بالبشاميل

تحتاج عملية طهي المكرونة بالبشاميل مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة تقريباً، اما عن مدة التحضير فتحتاج منكم وقت حاولي 15 دقيقة.