القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في كأس الملك الإسباني اليوم وتردد قناة SSC1 HD الفضائية

يبحث محبي كرة القدم مواجهة مثيرة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في قمة من قمم الدوري الإسباني حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز فرصتهم بالفوز بلقب الكأس حيث يتميز فريق أتلتيكو مدريد بانه يدخل تلك المباراة بأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور ولكن يطمح برشلونة لمواصلة المنافسة على اللقب لذلك سوف نوضح موعد المباراة.

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في كأس الملك الإسباني

يرغب العديد من محبي كرة القدم التعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة الذي يوافق يوم الأربعاء 2 من ابريل 2025 كذلك من منافسات كأس الملك الإسباني وسوف يتم اللقاء في ملعب ميتروبوليتانو ويطمح الفريقين بالفوز وسوف يتم إذاعة تلك المباراة التي بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في تمام الساعة ـ9:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة اليوم لمباراة أتلتيكو وبرشلونة في كأس الملك

يشترط الاشتراك في مجموع قنوات بيي أن سبورت أو شبكة قنوات SSC التابعة إلى المملكة العربية السعودية ولها الحق في عرض مباريات كأس ملك إسبانيا لذلك يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو وبرشلونة في كأس الملك الإسباني كما قناة SSC1 HD التي تنقل مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بتعليق المذيع فارس عوض الناقل لتلك المباراة لذلك سوف نوضح التردد للقناة.

تردد قناة SSC1 HD الفضائية

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة SSC على عرب سات