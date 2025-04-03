نقدم لكم طريقة عمل رز بحليب بالقشطة بخطوات بسيطة وسريعة التحضير، حيث تعد من أهم الحلويات الشرقية التي لا غني عنها في البيوت العربية نظرا إلى قيمتها الكبيرة الغذائية، لهذا نبرز لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني بوابة البديل أسرار وخفايا عمل الرز بالحليب والقشطة بطريقة مميزة.

طريقة عمل رز بحليب بالقشطة

المكونات:

التزين حسب الرغبة.

كوباية ارز.

علبة قشطة.

كيلو حليب سائل.

ربع معلقة مستكة مطحونة.

كوباية سكر.

2. خطوات اعداد وعمل رز بحليب بالقشطة

أولا القيام بغسيل الارز ونقعه في الماء وتنظيفة جيدا وتصفيته.

ثانيا تجهيز النار ثم وضع الاناء عليها ونقوم بوضع السكر والحليب والارز معا في الاناء مع التقليب وعلي نار هادئة والانتظار قليل حتي يجمد ثم ننزل بالقشطة والتقليب المستمر حتي تتجمد ويتماسك المكون مع بعضة ليصبح ارز بالحليب والقشطة.

ثالثا نحضر الاطباق او الاكواب وبمعلقة الطبخ نصب رز بحليب بالقشطة في الاكواب او الاطباق ونقوم بالتزين ونقدمة بصحتين وهنا، وإليكم رابط طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

طريقة عمل رز بحليب بودرة

1. المكونات:

معلقة مستكة مع معلقة سكر.

كوب ارز.

نصف كوب نشا.

كوبين من لبن البودرة.

معلقتين ماء الزهر.

لترين ماء دافئ.

معلقة فانليا.

كوب سكر.

2. خطوات عمل رز بحليب البودرة

أولا نقع الارز بالماء وغسلة جيدا وتصفيته.

ثانيا نحضر لترين الماء الدافئ ونقوم بتذويب كوبين لبن البودرة مع التقليب علي الهادي ثم اخذ الارز ووضعه علي الحليب وتركة لمدة خمسة عشر دقيق ونقوم بعدها بأضافة السكر مع الفانليا والمستكة المطحونة وماء الزهر ونتركهم لمدة ربع ساعة حتي يذوب السكر.

ثالثا نذوب النشا مع عن طريق اضافة قليل من الحليب والقيام بالتقليب ليتكون الخليط.

رابعا علينا بصب الأرز بالحليب وتركة حتي يبرد وتقديمه صحتين وعافية، وإليكم رابط طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

وصلنا إلى ختام شرح طريقة عمل رز بحليب بالقشطة بخطوات سهلة وسريعة وطعم لذيذ جدا 100%.