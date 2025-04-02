نقدم لكم خطوات عمل المكرونة البشاميل بطريقة سريعة ومميزة للحصول على أفضل طعم صحي 100%، حيث تقوم الكثير من ربات البيوت بالبحث المستمر عن طريقة عمل وتجهيز صينية البشاميل في المنزل لتقديمها للأفراد البيت وللعزائم، حيث تعد البشاميل من الاكلات النشوية الممتازة التي تحتوي علي بروتين عند عملها باللحوم او الدجاج حيث يحبها ويقبل عليها الكثير من الصغار والكبار لحسن مذاقها الجذاب لذلك في تلك المقال سوف يتم التناول بالتفصيل عن معرفة طريقة عمل البشاميل.
خطوات عمل المكرونة البشاميل بطريقة سريعة
ما هي مقادير البشاميل بالدقيق؟
- كيس مكرونة اقلام.
- معلقة زيت.
- كوبين حليب.
- ربع معلقة جوزة الطيب.
- جبن موزاريلا مبشور.
- نصف كوب زبدة غير مملحه.
- ربع كوباية دقيق فاخر.
- نصف قطعة مرقة دجاج.
- واحد كيلو جرام لحمة مفرومة.
- فصين ثوم.
- رشة ملح.
- معلقتين صلصة طماطم.
- بصلة مفرومة.
- معلقة زيت زيتون.
- ربع كوباية بقدونس مفروم.
طريقة عمل البشاميل
- اولا القيام بسلق المكرونة وذلك يتم تسخين الماء في وعاء وبعدها ننزل المكرونة الجافة ليتم سلقها خلال عشر دقائق ويتم تصفيه الماء وتقليبها بمعلقة بها زيت زيتون منها لتكون جاهزة.
- ثانيا يتم تجهيز اللحمة لعمل البشاميل نجهز وعاء واسع ونضع البصل المفروم وزيت زيتون مع التقليب لينضج ويتغير اللون وننزل بالثوم مع اللحمة ونستمر في التقليب حتي تأخذ اللحمة اللون البني مع الخليط.
- ثالثا نقوم بأضافة صلصة الطماطم مع الملح مع التقليب الجيد ونشيل خلطة اللحمة من علي النار ونضيف اليها البقدونس مع التقليب ليختلط المكون.
- رابعا احضار وعاء كبير ويتم اذابة السمن به علي نار متوسطة نقوم بسكب الدقيق ونقلبه ليأخذ اللون الذهبي ونضيف الملح مع جوزة الطيب واللبن ونقلب باستمرار ونضف مرقة الدجاج بوحدة واحدة ونعلي النار ثم ننزل بالجبنة الموزاريلا مع التقليب.
- خامسا طبق نخفق به البيض والصلصة ثم نضع المكونات معا مع التقليب حتي يصبح البشاميل جاهز ومتجانس.
- سادسا الصينية الجاهزة المدهونة بالزيت او السمن ننزل نصف كمية المكرونة الجاهزة بجانب توزيع خلطة اللحمة بالتساوي ثم ننزل الكمية الباقية من المكرونة فوق خلطة اللحمة.
- سابعا نضيف صلصة البشاميل فوق المكرونة ويتم بعدها ادخالها الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها ونتركها ربع ساعة حتي تبرد بعدها نجهز الاطباق ونقطع قطع وتوزع للاكل بالصحة والعافية.