نقدم لكم خطوات عمل المكرونة البشاميل بطريقة سريعة ومميزة للحصول على أفضل طعم صحي 100%، حيث تقوم الكثير من ربات البيوت بالبحث المستمر عن طريقة عمل وتجهيز صينية البشاميل في المنزل لتقديمها للأفراد البيت وللعزائم، حيث تعد البشاميل من الاكلات النشوية الممتازة التي تحتوي علي بروتين عند عملها باللحوم او الدجاج حيث يحبها ويقبل عليها الكثير من الصغار والكبار لحسن مذاقها الجذاب لذلك في تلك المقال سوف يتم التناول بالتفصيل عن معرفة طريقة عمل البشاميل.

خطوات عمل المكرونة البشاميل بطريقة سريعة

ما هي مقادير البشاميل بالدقيق؟

كيس مكرونة اقلام.

معلقة زيت.

كوبين حليب.

ربع معلقة جوزة الطيب.

جبن موزاريلا مبشور.

نصف كوب زبدة غير مملحه.

ربع كوباية دقيق فاخر.

نصف قطعة مرقة دجاج.

واحد كيلو جرام لحمة مفرومة.

فصين ثوم.

رشة ملح.

معلقتين صلصة طماطم.

بصلة مفرومة.

معلقة زيت زيتون.

ربع كوباية بقدونس مفروم.

طريقة عمل البشاميل