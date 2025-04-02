نقدم لكم طريقة عمل رز بالحليب بخطوات سهلة وسريعة أسرار لا تعرفها الملايين في الوطن العربي، حيث يبحث الكثير من محبين الطبخ والطهي في عمل وابداع اشهي الاكلات من المشويات والاسماك والحلويات وغيرها وذلك لتقديمها للعائلة والضيوف، من ضمن ذلك ركن الحلويات يبحث الكثير من الاشخاص عن طريقة عمل رز الحليب في المنزل بكل سهولة لتقديمه علي المائدة بعد الطعام لتحليه لذلك في تلك المقال سوف نتناول بالتفصيل طريقة عمل رز الحليب.

طريقة عمل رز بالحليب بخطوات سهلة

1. المكونات والمقادير المطلوبة:

فستق او جوز هند او قرفة للتزين حسب الرغبة.

كيلو جرام لبن سائل.

كيس نشا صغير.

كوب ارز.

كوب سكر.

ماء الزهر معلقة.

خطوات وطريقة عمل رز الحليب

القيام باحضار وعاء ونقوم بتذويب النشا مع كمية من الحليب، ونضيف الخليط فوق كمية الحليب الباقية وهو بارد، ثم نقوم بوضعه على النار متوسطة، حتي يتم الغليان.

بعدها يتم نقع وغسيل الأرز جيدا ونقوم بتصفية ثم نسلقه بالماء علي النار حوالي ربع ساعة ويتم تصفيته ونضيفه إلى اللبن.

ننزل بعدها بالسكر ونقوم بالتقليب المستمر حتى الذوبان .

يتوجب علينا بعدها ان نضيف ماء الزهر ونقلب ثم نصب الأرز بالحليب في الاطباق ، ونقوم بتركه حتى يبرد بعدها يتم التزين علي وش الارز بالحليب سواء بوضع الفستق او القرفة او جوز هند حسب الرغبة ويمكن تقديمه ساخن او وضعه في الثلاجة حتى يبرد تماما وتقديمة حسب ما نحب بالهنا والشفا، واليكم رابط طريقة عمل المكرونة بالباشاميل.

وصلنا معكم لختام شرح طريقة عمل رز بالحليب بخطوات سهلة وسريعة أسرار لا تعرفها الملايين في الوطن العربي.