أحداث مثيرة الحلقة 187..مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس يعرض في هذا الموعد وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية التي ينتظرها عدد كبير من المتابعين حيث تقدم قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات مجموعة رائعة من المسلسلات التركيه ومن أهمها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة القادمة رقم 187 التي سوف تعرض اليوم الخميس مترجم باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية لذا إليكم التردد للقناة لمتابعة الحلقات الجديدة والحصرية من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس كذلك لمتابعة جميع الأحداث الجديدة في مسلسل المؤسس عثمان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

ينتظر ما الذي سوف يحدث في الحلقات القادمة وسوف ينتقم عثمان بن أرطغول من أعدائه حيث ينتظر عشاق المسلسلات التاريخية التركية عرض الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الذي حظي بإعجاب العديد من المتابعين في الدول العربية كما تقدم القناة مجموعة مميزة من المسلسلات التاريخية على مدار اليوم، ومن أبرزها مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، الذي يُعرض يوم الأربعاء في الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر وتركيا كما يتم إعادة الحلقة يوم الخميس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر و11 مساء بتوقيت المملكة السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12053

معدل الترميز: 2750

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تنزيل القناة الفضائية الناقلة للمسلسل

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