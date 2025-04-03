أفضل طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالخطوات والمقادير في 5 دقائق فقط برائحة رائعة

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني التي يبحث عنها الكثيرون من الاشخاص وبالخصوص السيدات ولا سيما وأن الكبدة الاسكندراني ذات مذاق وطعم أكثر من رائع، لهذا يبحث الكثيرون عن خطوات عملها مثل المحلات والمطاعم الشهيرة، تشتهر الكبدة الاسكندراني في الكثير من الدول العربية يأتي في مقدمتها مصر.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

1. المكونات:

فلفل حار.

كمون.

جرجير.

كبدة بقري.

خل.

طحينة.

شطه.

ملح.

كزبرة.

معلقة ثوم.

بهارات مشكله.

2. خطوات عمل الكبدة الاسكندراني

تجهيز اناء نضيف فيه المقادير السابقة كلها ماعدا الكبدة.

القيام بالتقليب الجيد لتكوين الخليط.

بعدها نقوم بأضافة الكبدة للخليط.

ثم نتركها لمدة ساعة على للخلط.

بعدها نقوم بتجهيز القلاية ونضيف الخلطة على نار متوسطة.

نضيف ملعقة كبيرة من الخلطة ثم ننزل بالكبدة ويتم تشويحها.

نحضر طبق ونضع فيه الجرجير ثم نضيف الكبدة الإسكندراني ويتم تقديمها علي المائدة، وإليكم رابط طريقة عمل رز بالحليب.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني فاطمة ابوحاتي

1. المقادير

التوابل ملح وفلفل أسود.

نصف كيلو كبدة شرائح.

كمون.

ربع كوب خل ابيض.

بصلتين شرائح.

بقدونس مفروم.

عصير ليمون.

ثمرتين فلفل ملون شرائح.

معلقة زيت.

طماطم مقطعه ثمرة.

ثوم مفروم.

قرنين فلفل اخضر شرائح، وإليكم رابط طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

2. خطوات عمل الكبدة الإسكندراني فاطمة ابوحاتي