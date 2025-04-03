نقدم لكم خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة رسمياً عبر منصة مظلتي 2025 الإلكترونية التي تعد من أبرز المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات مختلفة ومتنوعة للمواطنين العراقيين، فيما يتعلق بالخدمات العامة التي تخص جميع المواطنين من تحديث البطاقات الوطنية أو التموينية المدعمة أو الخدمات الأخرى التي بالفقراء ومحدودي الدخل، والتي يعد أبرزهم الأيتام والأرامل والمطلقات، لذا نبرز لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية الاستعلام عن المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق 2025.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة رسمياً بالخطوات عبر منصة مظلتي 2025

حددت وزارة العمل العراقية الطرق الرسمية الخاصة باستخراج أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025، يعد أبرز هذه الطرق منصة مظلتي الإلكترونية ومنصة وزارة العمل وهناك عدة طرق أخري يستطيع من خلاله المواطن العراقي معرفة الاستحقاق الخاص بالرعاية الاجتماعية، حيث يستطيع المواطنين الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية وأسماء المستحقين عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

أكتب رقم تسجيل الدخول.

أدخل على مربع الخِدْمَات الإلكترونية.

اختار الرعاية الاجتماعية.

حدد محافظة المستفيد.

اختر الوجبة الأخيرة.

سجل البيانات المطلوبة.

الضغط على زر استعلام.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق 2025

منحت وزارة العمل العراقية المواطنين دعم مالي تحت مظلة الرعاية الاجتماعية واكدت أن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يأتي وفقا إلى شروط تعد أهمها التالي:

يشترط أولا أن يكون المستفيد يحمل جنسية عراقية.

يجب أن يكون عمرة لا يقل عن 18 عام.

يشترط أن يكون من الفئات محدودة الدخل.

يجب أن لا يتجاوز عمرة 60 عام إذا كان المتقدم ذكر و55 عام إذا كان المتقدم أنثي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة رسمياً بالخطوات عبر منصة مظلتي 2025.