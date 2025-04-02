سعر الدواجن والكتاكيت ثالث أيام عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الدواجن حالة من الإستقرار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ومع ثالث أيام عيد الفطر المبارك وكذلك سعر الكتاكيت بمختلف المحلات المتخصصة في عمليات البيع، حيث إن الفراخ من الأكلات المميزة التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات مصر، فيما يمكنك التعرف على سعر كيلو الدواجن، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدواجن اليوم الأربعاء

ويمكنك التعرف على أسعار الفراخ بمختلف أنواعها داخل كافة المحلات التجارية المخصصة للبيع، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 95 جنيهًا بالمزرعة، وللمستهلك بـ 100 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن سعر الفراخ الساسو سجل نحو 88 جنيهًا بالبورصة، وللمستهلك بـ 95 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الدواجن البلدي سجل نحو 120 جنيهًا في المزرعة، أما سعر الكيلو للمستهلك بـ 130 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 75 جنيهًا بالبورصة، وللمستهلك بـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

حيث إن الأسعار الخاصة بالدواجن تختلف من محل إلى أخر.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

فيما أن أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، وباختلاف أسعارها من محل إلى أخر، لتكون الأسعار الحديثة بناءً على ما يلي:-