كيفية الاستعلام عن معاشات مايو 2025 وأماكن الصرف

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول طريقة الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025، نظير الإنتهاء بشكل رسمي من صرف معاشات أبريل الجاري، فيما أن هذه المعاشات تضمن شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات، والمشتركين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات الاستعلام عن المعاش خلال السطور التالية.

أماكن صرف المعاشات لشهر مايو 2025

يمكن صرف معاشات شهر مايو من العديد من الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بأخر زيادة تم التصديق عليها في شهر مارس 2024، ومن بينها الأتي:-

إمكانية صرف المعاشات من منافذ البريد المصري المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كذلك سهولة صرف المعاشات من فروع البنوك الحكومية والخاصة.

كافة فروع فوري المنتشرة في محافظات مصر.

إمكانية سحب المعاشات من ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك.

صرف المعاشات من المحافظ الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025، حتى يتم الحصول على قيمة المعاش، وفقًا لما يلي:-