اوكاش.. بنك أمدرمان الوطني يصدر تحذير عاجل لعملائه

واجه بعض عملاء بنك أم درمان الوطني، بعض المشاكل عند فتح تطبيق اوو-كاش، مما نوه البعض بحدوث اختراق للتطبيق أو الحسابات الشخصية الخاصة بالعملاء، إلا أن البنك نفى كل هذه الشائعات مؤكدًا بأن التطبيق كان في مرحلة تحديث وتم الانتهاء منها في الوقت الحالي، محذر جميع عملائه الكرام ببعض التعليمات الواجب الالتزام بها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تعليمات بنك أم درمان الوطني

وعن التعليمات الواجب الالتزام بها لجميع عملاء بنك أم درمان الوطني، وفقًا لما يأتي:-

عدم الإدلال بأي معلومات شخصية خاصة بالعميل.

كذلك عدم تداول الأرقام السرية أو اسم المستخدم الخاص بتطبيق اوو كاش.

يجب تحديث البيانات بناءً على ما يتم الإعلان عنه من قبل البنك.

التواصل مع القنوات الرسمية التابعة لبنك أم درمان الوطني.

عدم شراء أي سلع ببطاقات البنك إلا من الأماكن الموثوق منها.

الالتزام بتعليمات وضوابط البنك المُعلنة عبر الصفحات الرسمية وكذلك صفحة التطبيق.

التأكد من غلق تطبيق اوو كاش بعد الانتهاء من معاملاتك المالية أو سداد فواتيرك.

خطوات فتح حساب في بنك أم درمان الوطني

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك أم درمان الوطني، وفقًا للأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع بنك أم درمان الوطني عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

قم باختيار “إنشاء حساب جديد”.

لتقوم حينها بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

قم برفع الوثائق المطلوبة المعنية بطلب فتح الحساب.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط بنك أمدرمان الوطني

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني، وفقًا للأتي:-