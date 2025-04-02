اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2025 منصة مظلتي

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم وأبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين، فيما أن ذلك يتضمن شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن البرنامج يأتي تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكنك استخراج المشمولين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

قم بإختيار رقم الوجبة التي عليها الدور.

ليتم على إثرا ذلك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الشروط المعنية بطلب القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-