أسعار الخضروات والفاكهة نهاية تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور

يهتم العديد من المواطنين بالحث باستمرار حول معرفة أسعار الخضروات والفاكهة وأيضا السلع الغذائية وذلك لأنه يوجد الكثير من الأشخاص منهم من يقوموا بشراء هذه السلع أسبوعيا ومنهم من يقوم بشرائها يوميا لذا يريدوا معرفه أسعارها باستمرار، لذا تسجل اليوم أسعار الخضروات والفاكهة استقرار ملحوظا في يوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك 2025، علما بأنه عقب السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة بالإضافة إلي أسعار السلع الغذائية تابعونا.

أسعار الخضروات اليوم 2 أبريل 2025

وصل سعر كيلو الطماطم بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلي 7 جنيها للكيلو.

بلغ سعر كيلو البطاطس عند سعر 3.5 إلي 6.5 جنيها.

سجل سعر كيلو الكوسه بقيمة ما بين 11 إلي 15 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الجزر عند 5 جنيها.

وصل كيلو الباذنجان الرومي بسعر 5 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الفلفل الرومي بقيمة تتراوح ما بين 12 إلي 16 جنيها.

وصل سعر كيلو الخيار البلدي بقيمة تتراوح ما بين 6 إلي 10 جنيها.

سعر كيلو البطاطا بقيمة 4 إلي 8 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم 2 أبريل 2025

وصل سعر كيلو ألجوافه بقيمة تتراوح ما بين 40 إلي 60 جنيه.

سعر كيلو الفراولة بقيمة تتراوح بين 25 إلي 30 جنيها.

بلغ سعر كيلو البرتقال البلدي بقيمة تتراوح ما بين 10 إلي 13 جنيها.

وصل سعر كيلو الليمون البلدي بقيمة تتراوح ما بين 60 إلي 80 جنيها.

أسعار السلع الغذائية اليوم 2 أبريل 2025