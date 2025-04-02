تابع أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 187 على قناة الفجر الجزائرية

يستمر مسلسل عثمان الحلقة 187 في جذب اهتمام المشاهدين في العالم العربي، خاصةً مع اقتراب عرض الحلقة الجديدة التي سوف تحمل في طياتها الكثير من الأحداث المشوقة ويُعد هذا المسلسل امتدادًا لسلسلة قيامة أرطغرل، حيث يتناول تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، موضحًا التحديات والصراعات التي واجهها من أجل بناء دولته.

تفاصيل الحلقة 187

يشهد مسلسل عثمان الحلقة 187 تصاعدًا في وتيرة الأحداث، حيث تستمر المواجهة بين عثمان وجيوش أعدائه، الذين يسعون لعرقلة تقدمه ومنعه من تحقيق حلمه بإقامة دولة قوية. كما تتضمن الحلقة تطورات في العلاقات بين القبائل التركية، حيث يعمل عثمان على توحيد الصفوف استعدادًا لمعركة حاسمة ومن المتوقع أن تكشف الحلقة عن خطط عثمان الجديدة لمواجهة الأعداء، وخاصة بعد المحاولات المستمرة للخيانة من بعض الشخصيات المقربة. كما ستشهد الحلقة مشاهد مؤثرة تعكس القيم التي يتمسك بها عثمان، مثل الولاء والشجاعة والإيمان بعدالة قضيته.

موعد عرض المؤسس عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث يتم بث الحلقات الجديدة مساءً بتوقيت تركيا والمملكة العربية السعودية. وبعد عرض الحلقة على القنوات الفضائية، يتم توفيرها على بعض المنصات الرقمية لمحبي متابعة المسلسل عبر الإنترنت.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ قناة ATV التركية 10796 أفقي (H) 27500 5/6 قناة الفجر الجزائرية 12034 أفقي (H) 27500 3/4 قناة اليرموك 11678 عمودي (V) 27500 3/4

تعد هذه القنوات من أبرز المحطات التي تتيح للجمهور متابعة أحداث المسلسل بجودة عالية وترجمة عربية في بعض الأحيان.