خدمات أونلاين.. طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم من بيتك

في ظل الخدمات المستمرة التي يقدمها بنك الخرطوم أمام عملائه الكرام، فإن العديد من المواطنين الجدد يرغبون في فتح حسابات داخل البنك، نظير أن الخدمة تضمن إمكانية الحصول على حساب بنكي أونلاين دون زيارة الفرع، بالإضافة إلى أن ذلك يكون وفقًا لبعض الإجراءات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

ما خدمات بنك الخرطوم أونلاين؟

هناك الكثير من الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام عملائه الكرام، ومن بينها خدمات الرد التفاعلي الصوتي، التي جاء كما يلي:-

إمكانية قفل بطاقة الصراف الآلى مؤقتاً.

كذلك تعديل الرقم السري الخاص بالبطاقة.

سهولة تغيير الرقم التعريفي الخاص بهاتف العميل.

التعرف على معلومات منتجات بنك الخرطوم التي يتم تحديثها أول بأول.

التعرف على رصيد حسابك من خلال الخدمة الصوتية.

الإستماع إلى معاملاتك التي قمت بإجراءها من خلال الخدمة.

التعرف على كشف حساب عن طريق الفاكس.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، بناءً على ما يلي:-