أسعار الأرز الشعير والأبيض في الأسواق

مازال يواصل الأرز ثبات في سعرة حتي الآن لذا ترتفع يوميا عمليات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من المواطنين بمعرفة أسعاره، الأرز من السلع الغذائية التي يحتجاها العديد من الأشخاص وذلك لأنها تحتوي علي الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية ولم يستطيعوا الاستغناء علي عدم تواجدها، من اكثر الأسباب التي تؤدي إلي ارتفاع سعر الأرز هو زيادة العرض والطلب علي المنتج مما يؤدي علي الفور إلي عدم استقرار السعر، كما تعد أيضا التغيرات في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري بالإضافة إلي تكاليف الإنتاج، من خلال الموضوع وعبر السطور التالية سنسرد لكم أسعار الأرز تابعونا.

أسعار الأرز الشعير اليوم 2 أبريل 2025

وصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بقيمة 19.2 ألف جنيها للطن.

بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بسعر 18 ألف جنيها للطن.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بقيمة تتراوح ما بين 25 إلي 26 ألف جنيها للطن.

ناهز سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بقيمة تتراوح ما بين 27 إلي 29 ألف.

أسعار السلع الغذائية 2 أبريل 2025