الحلقــة الأولــى.. مسلسل الانمي the beginning after the end وعودة الملــك كطفــل على منصة Crunchyroll

مسلسل The Beginning After The End هو عمل أنمي مقتبس من الويب تون الشهير الذي يحمل نفس الاسم من تأليف TurtleMe ورسم Fuyuki23، تدور أحداث القصة حول الملك غراي الذي كان حاكمًا قويًا في حياته السابقة، لكنه يتوفى في ظروف غامضة ويعاد تجسيده كصبي يدعى آرثر ليوين في عالم مليء بالسحر والمخلوقات الخيالية، بفضل ذكرياته من حياته السابقة يسعى آرثر لتصحيح أخطاء ماضيه واكتشاف أسرار حياته الجديدة.

من المقرر عرض الحلقة الأولى من الأنمي في 2 أبريل 2025 الساعة 11:30 مساءً بتوقيت اليابان (JST)، حيث سيبث الأنمي على قناة AT-X في اليابان مع إعادة عرضه على قنوات أخرى مثل Fuji TV وKansai TV وTokai TV في الأيام التالية، بالنسبة للمشاهدين حول العالم ستقوم منصة Crunchyroll ببث الحلقات بالتزامن مع عرضها في اليابان.

قصة المسلسل

تبدأ القصة مع الملك غراي الذي كان حاكمًا قويًا ومهابًا، لكنه كان يعاني من الوحدة والفراغ، بعد وفاته الغامضة يعاد تجسيده في عالم آخر كصبي يدعى آرثر ليوين، في هذا العالم الجديد المليء بالسحر والمخلوقات الخيالية يحتفظ آرثر بذكريات حياته السابقة ويقرر استخدام معرفته وخبراته لتصحيح أخطاء ماضيه وحماية أحبائه، تتبع القصة رحلته في اكتشاف قدراته السحرية وتكوين صداقات جديدة ومواجهة تحديات تهدد العالم الذي يعيش فيه.

موعد عرض the beginning after the end

يتوقع أن يتألف الموسم الأول من الأنمي من 24 حلقة، تعرض أسبوعيًا كل يوم أربعاء.