بنكك سهلها.. بنك الخرطوم يُفاجئ عملائه الكرام بهذه الخدمة

في إطار التحديثات المستمرة من قبل بنك الخرطوم، قام بتحديث جديد على تطبيق بنكك يتضمن إرسال الحوالات والأموال بين الحسابات الشخصية دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مؤكدًا بأن هذه الخدمة ذات أمان ومضمونة بشكل كبير، ناهيك عن أنها تأتي ضمن الحلول الرقمية المبتكرة من قبل البنك، لكي يقدم تجربة مصرفية لا مثيل لها أمام العملاء الكرام الذين قاموا بفتح الحساب بداخل البنك.

تحويل الأموال بنكك بنك الخرطوم

لسهولة إنهاء إجراءات تحويل الأموال من خلال تطبيق بنكك، فعليك اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بالدخول إلى تطبيق بنكك التي قمت بتنزيله مؤخرًا.

ثم يُرجى الذهاب إلى صفحة الخدمات.

مع إمكانية اختيار خدمة تحويل الأموال.

إدخال قيمة الحوالة التي ترغب في إرسالها.

إدخال رقم الحساب البنكي فيما بعد.

ليتم التأكيد على صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

مع النقر على زر “تأكيد”.

حتى تتمكن من تأكيد عملية الإرسال بنجاح.

ميزات بنكك بنك الخرطوم

ويوفر تطبيق بنكك الكثير من الخدمات المصرفية المبتكرة أمام عملائه سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يلي:-

إمكانية إرسال الأموال بين الحسابات الشخصية بكل سهولة.

كذلك الإستعلام عن الرصيد بدون رسوم.

القيام بسداد كافة فواتير المرافق المتمثلة في الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.

خدمة شراء الشهادات الإستثمارية من خلال تطبيق بنكك دون الذهاب إلى مقر الفرع.

التواصل مع الدعم الفني في حالة وجود عُطل أو ما شابهة ذلك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، وفقًا لما يأتي:-