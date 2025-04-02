سعر الأرز اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.. تراجع جديد في الأبيض والشعير الان

تراجعت أسعار الأرز الشعير والأبيض بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل 2025، نتيجة انخفاض الطلب على الشراء من قبل المواطنين، نظير أن الأسعار الخاصة بالأرز كانت تواجه حالة من الارتفاع الكبير خلال الفترة الماضية، لكنها عادت لاستقرارها مرة أخرى، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث تم على سعر الطن الواحد من الأرز الشعير والأبيض، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

سعر الأرز اليوم الأربعاء

أما عن تحديثات الأرز سواء الأبيض أو الشعير، فإنها جاءت وفقًا لما يلي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير من عريض الحبة إلى 17 ألف و500 جنيه.

فيما سجل سعر طن الأرز الشعير من الرفيعة الحبة نحو 16 ألف جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى أن الطن الأرز الأبيض الرفيع سجل نحو 24 ألف جنيه للطن.

فيما بلغ سعر طن الأرز الأبيض العريض نحو 28 ألف جنيه.

وتراوح قيمة التراجع من 500 لـ 1000 جنيه.

فيما تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض من 23 لـ 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

ما سبب ارتفاع سعر الأرز؟

في الأونة الأخيرة زادت أسعار الأرز بشكل ملحوظ، لكنها عادت إلى الاستقرار مرة أخرى، وعليه فإن أسباب الارتفاع تتمثل في الأتي:-