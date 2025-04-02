لولو صارت شرطية..استقبال تردد قناة وناسة كيدز على القمر نايل سات وعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية المفضلة للأطفال حيث قناة وناسة كيدز هي قناة ترفيهية وتعليمية في نفس الوقت كذلك موجهة للأطفال تقدم محتوى مميز يجمع بين الترفيه والتعليم للطفل حيث للعلم تهدف القناة الفضائية إلى تنمية مهارات الأطفال من خلال الأغاني التي تقدمها القناة كما تقدم القناة أروع الأغاني والأناشيد المفيدة ومن أهمها أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل التردد على مدار اليوم.

الآن قناة وناسة كيدز الفضائية للأطفال

تقدم في الوقت الحالي قناة وناسة كيدز الفضائية للأطفال عدد لا حصر له من الأغاني والأناشيد التي يبحث عنها العديد من محبي قنوات الأطفال كما توفر فرصة كبيرة لكي يستمتع الطفل بتلك الأغاني لأنها قناة فضائية مجانية وغير مشفرة ومتاحة للمشاهد العربي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لذا سوف نقوم بتوضيح التردد مع طريقة تنزيل القناة الفضائية لمشاهدة جميع ما تقدمه القناة خلال اليوم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

حدث تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد للقناة: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة للأطفال