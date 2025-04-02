رابط فتح حساب أونلاين بنك الخرطوم.. بدون الذهاب إلى الفرع في خطوات سهلة

في ظل التسهيلات التي توفرها البنوك وضمن تحديثات القطاع المصرفي، قام بنك الخرطوم بإطلاق خدمة جديدة تضمن إمكانية فتح حساب أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، فيما أن ذلك يأتي بخطوات وإجراءات سهلة للغاية يمكن التقديم عليه، وإنهاء فتح الحساب، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب أونلاين بنك الخرطوم

تتمثل أبرز الخطوات المعنية بفتح حساب أونلاين بنك الخرطوم، وفقًا لما يأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

ليتم بعدها القيام باختيار اللغة المفضلة لكل عميل.

فيما ستتأهل من النقر على “إنشاء حساب جديد”.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم في الخانات المعنية بذلك.

مع رفع الوثائق السارية والصالحة للموافقة على طلب فتح حساب جديد.

وعند الانتهاء من تدوين البيانات يمكنك النقر على زر “إرسال الطلب”.

حتى تتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة والراغبة في فتح حساب بنك الخرطوم.

وتصل إليك رسالة نصية بنجاح فتح الحساب البنكي.

ما هي شروط إجراء فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين؟

وأقر بنك الخرطوم مجموعة من الشروط الهامة لكي تتم الموافقة على طلب فتح حساب بنك الخرطوم أمام العملاء المتقدمين، وفقًا للأتي:-