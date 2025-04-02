تنزيل قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

دائما يبحثوا أولياء أمور الصغار عن قنوات فضائية متميزة بعرض برامج تساعد الأطفال علي تنمية مهاراتهم وإشغال أوقاتهم حيث كانت من ضمن قائمة البحث معرفة الترددات الحديثة بقنوات وناسه الفضائية وأيضا قناة كراميش، تعد هذه القنوات من ابرز القنوات التي تحتوي علي العديد من المميزات من ضمن هذه المميزات بأنه يتم بث برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي إزعاج الصغار وقت الاستمتاع بمشاهدة برنامج ما، بالإضافة إلي أنها لا تحتوي علي أي مشاهد بها عنف أو إثارة جميع مشاهدها مناسبة لأعمارهم، تعمل دائما علي تنمية مهارات الطفل وتساعده علي التركيز من خلال تقديم أشياء مفيدة، إليكم الترددات الخاصة بهذه القنوات في السطور الآتية.

قناة وناسه عبر ترددها علي النايل سات

جاء التردد الجديد بالقناة: 11938.

كما تم تعديل ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

تردد قناة كراميش علي النايلسات

يتم بث تردد قناة وناسه عبر: 11439.

عبر مؤشر الاستقطاب التالي:أفقي.

بينما يكون علي معدل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

استقبال قنوات كراميش، وناسه علي التلفاز