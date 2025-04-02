لمحبي الأفلام المصرية..ثبت تردد قناة روتانا سينما على النايل سات وعرب سات بجودة عالية

بعد حلول عيد الفطر وهناك أجازة لعدد كبير من الموظفين في القطاعات المختلفة يرغب العديد من محبي الأفلام العربية تنزيل تردد قناة روتانا سينما هي قناة فضائية عربية متخصصة في عرض الأفلام المصرية كما هي تابعة إلى مجموعة قنوات روتانا التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي ككل كذلك قناة روتانا سينما تأسست في عام 2004 لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة مع التردد الحالي لها.

تردد قناة روتانا سينما 2025

لقد تزايد البحث عن قناة روتانا سينما 2025 وذلك بسبب أنها تمتلك القناة مجموعة من الأفلام المصرية وتعرض أفلام متنوعة يبحث عنها محبي الأفلام العربية كما تقدم برامج خاصة بالفن لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل تردد القناة الفضائية من أجل متابعة تلك البرامج التي تقدمها على مدار 24 ساعة بدون توقف لتلك القناة الفضائية.

حدث قناة روتانا سينما على نايل سات

التردد: 11296.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معدل الاستقطاب: عمودي (V).

ضبط قناة روتانا سينما على العرب سات

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كذلك معدل الاستقطاب: أفقي (H).

طريقة تثبيت القناة الفضائية على جهازك