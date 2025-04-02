الان.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187 في هذا الموعد وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان هو من أبرز الأعمال الفنية التي لاقت قبولاً كبيرة بين ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، ناهيك عن أن المسلسل يتضمن حبكة درامية وتاريخية أكثر من واقعية، بالإضافة إلى تأسيس الدولة العثمانية التي شهدت خونة وأعداء أشداء، إلا أن السيد عثمان تمكن من القضاء عليهم على مدار تأسيسه للدولة، فيما يمكنك معرفة الموعد التي يتم فيه بث المسلسل خلال السطور التالية.

عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187

يمكنك معرفة المواعيد التي يتم فيها نقل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187، وذلك بعد تأجيل بعض المسلسلات الأخرى بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا لما يلي:-

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

فيما يتم إعادة المسلسل الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

حتى يمكنك متابعة المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناة ATV التركية مسلسل قيامة عثمان

أما عن المعلومات الخاصة بإستقبال التردد الجديد لقناة ATV، جاء كما يلي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد فهو 10796.

بينما استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

وعن البيانات الخاصة بتثبيت التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، بناءً على ما يلي:-