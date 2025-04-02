استقبال تردد قناة زي ألوان الفضائية على نايل سات وعرب سات لعشاق الدراما الهندية

لقد تزايد البحث على قناة زي ألوان وهي واحدة من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المسلسلات والأفلام الهندية الشهيرة وقد تم تأسيسها في عام 2012 وحققت شهرة واسعة في العالم العربي بفضل تقديمها لمجموعة متميزة من المسلسلات الهندية المترجمة باللغة العربية لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية مع طريقة تنزيل القناة الفضائية على جهازك الشخصي الخاص بك.

ما هي قناة زي ألوان الفضائية

تتميز قناة زي ألوان بتقديم محتوى مميز يجمع بين المسلسلات الدرامية والرومانسية مما جعلها لها شعبية كبيرة ومنها عشاق الدراما الهندية كما تبث القناة العديد من البرامج التي اعجبت الأسر والعائلات العربية مما أدى إلى جذب المزيد من المتابعين في مختلف الدول العربي لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل التردد لمشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات الهندية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة زي ألوان على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

حدث تردد قناة زي الوان على عرب سات

إليكم تردد قناة زي ألوان على قمر صناعي عرب سات كما يلي:

أولاً التردد: 12111.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تنزيل قناة زي ألوان الفضائية