ثبت تردد قناة MBC دراما مصر الان.. أحلى أفلام ومسلسلات عيد الفطر

قناة إم بي سي مصر دراما تعتبر من ابرز القنوات الفضائية التي تهتم ببث الكثير من المسلسلات الدرامية الحصرية التي يعشقها الكثير من المشاهدين بالإضافة إلي بث البرامج المختلفة والمتنوعة، لذلك يبحث عن تردداتها الكثير من المتابعين كونها تتميز ببث أعمالها بأفضل جودة وصوت وصورة واضحة، من اهم خصائصها يتاح للجميع تحميلها علي شاشات التلفاز لسماع جميع محتوياتها التي تبث من خلالها لا يتطلب لاستقبالها دفع أو اشتراك رسوم مالية إطلاقا، سنسرد لكم الترددات الجديدة الخاصة بقناة إم بي سي مصر دراما علي التلفاز إليكم التفاصيل.

التردد الجديد بقناة إم بي سي مصر دراما علي النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12015.

عبر معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

مؤشر الترميز: 27500.

تردد قناة إم بي سي مصر دراما عبر العرب سات

تم تعديل تردد القناة إلي: 11823.

من خلال مؤشر تصويب الخطأ التالي: 6/5.

علي معامل استقطاب: عمودي.

بينما تم تغير معدل ترميز القناة إلي: 27500.

كيفية استقبال قناة إم بي سي دراما عبر تردداتها الجديدة علي جهاز الاستقبال

من خلال ضغطة واحدة يمكنكم تحميل ترددات قناة أم بي سي دراما علي شاشات التلفاز وسماع جميع المسلسلات التي يتم بثها عبر هذة القناة، يمكنكم اتباع هذه الخطوات لتنزيل القناة علي التلفاز: