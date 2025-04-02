سعر الدواجن اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن حالة من الإستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الماوفق 2 من شهر أبريل 20205، فيما جاء ذلك مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، نظير أن الأسعار تراجعت بتراجع الطلب على شراء الفراخ، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديثات تمت على سعر الكيلو من الدواجن البيضاء والحمراء، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدواجن اليوم الأربعاء

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، ناهيك عن أن ذلك يأتي تزامنًا مع الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ كميات هائلة من السلع ومن بينها الفراخ، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالبورصة إلى 95 جنيهًا، فيما سجل الكيلو للمستهلك من 100 لـ 105 جنيهًا.

فيما أن سعر الفراخ البلدي سجلت نحو 120 جنيهًا بالبورصة، أما للمستلك بـ 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

ناهيك عن وصول سعر كيلو الرومي الأسمر لـ 135 جنيهًا للكيلو.

وسعر كيلو الرومي الأبيض بالمحلات سجل نحو 115 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في المحلات المتخصصة في عمليات البيع، بناءً على ما يأتي:-