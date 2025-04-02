عبر منصة أور.. خطوات إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية بالعراق والشروط اللازمة لإضافة الأطفال إلى البطاقة

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إتاحة خدمة إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية بالعراق لعام 2025، وذلك عبر منصة أور الرقمية التي تعد واحدة من أبرز المنصات الحكومية المخصصة لتقديم الخدمات التموينية بطريقة ميسرة وسريعة وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة للحكومة العراقية الرامية إلى تخفيف الضغط على الدوائر الحكومية، وتقليل الازدحام في المؤسسات الرسمية من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالدعم الغذائي.

خطوات إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية بالعراق

إليكم خطوات إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية بالعراق:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للخدمات الحكومية الرقمية.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا قم بإنشاء حساب عبر إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة.

إذا كان لديك حساب مسبق أدخل معلومات تسجيل الدخول للوصول إلى المنصة.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خدمة “إضافة طفل جديد” ضمن قائمة الخدمات التموينية المتاحة.

قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الصحيحة، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، ورقم بطاقة التموين العائلية.

تأكد من تحميل جميع الوثائق الداعمة بصيغة PDF، وتشمل: شهادة ميلاد الطفل الصادرة عن الجهات الرسمية، بطاقة ولي الأمر التموينية لإثبات ارتباط الطفل بالأسرة، الهويات الشخصية لضمان صحة البيانات المدخلة.

تحقق من دقة المعلومات والوثائق المرفوعة، ثم اضغط على زر الإرسال لإتمام عملية التقديم.

الشروط اللازمة لإضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية

لإضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية بالعراق لعام 2025 عبر منصة أور الرقمية يجب أن تستوفي الأسرة مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن أهليتها للاستفادة من الدعم التمويني وتشمل: