افتح حسابك اونلاين..لينك فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني بتلك الشروط

أصبح من الممكن فتح حساب عن طريق الأونلاين بدون الذهاب إلى مقر بنك الخرطوم لذلك سوف نذكر طريقة فتح حساب بنكي في دولة السودان بكل سهولة بدون الذهاب إلى أحدى فروع البنك كما سوف نشرح لكم أهم الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على فتح حساب عن طريق الإنترنت لأنها من ضمن الخدمات التي يوفرها حالياً بنك الخرطوم في الفترة الحالية.

طريقة فتح حساب عبر الإنترنت في بنك الخرطوم

بنك الخرطوم يقدم العديد من الخدمات للمواطن السوداني والمغترب في الدولة حيث يتيح البنك إمكانية فتح حساب أون لاين بدون الحاجة لزيارة الفرع لذلك سوف نستعرض كيفية فتح حساب جاري أو حساب توفير عبر الإنترنت في بنك الخرطوم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

زيارة موقع بنك الخرطوم في دولة السودان.

ثم بعد ذلك النقر على تسجيل الدخول بالبنك ثم اختيار اللغة العربية.

اختيار فتح حساب بنكي عبر الإنترنت.

لتفعيل الحساب ينبغي تحديد نوع الحساب.

ثم سجل طلب فتح حسابك الشخصي.

إدخال البيانات ومنها الرقم الوطني في بنك الخرطوم.

ثم الضغط على طلب التقديم في بنك الخرطوم ثم بعد ذلك إرسال الطلب

سوف يتم الرد من قبل بنك الخرطوم.

أهم شروط فتح حساب في بنك الخرطوم