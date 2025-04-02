لعشاق مسلسل عثمان..تردد قناة Atv التركية الفضائية على نايل سات وعرب سات

تردد Atv التركية من الترددات المهمة لعشاق المسلسلات التاريخية حيث تعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في كل أربعاء كما تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من محبي ومتابعي المسلسلات التركية التي نالت إعجاب المتابع العربي في تلك الفترة لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس.

قناة Atv التركية الفضائية

تعتبر القناة من القنوات التي حققت شهرة في الدول العربية بسبب عرضها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقات الجديدة والحصرية لذلك سوف نوضح لكم التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة Atv التركية.

تردد قناة Atv التركية على نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد Atv التركية على القمر عرب سات

التردد: 12692

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تثبيت قناة ATV التركية الفضائية

قناة ATV التركية الفضائية تذيع الحلقة الجديدة اليوم لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس لذلك سوف نذكر للجميع كيفية تنزيل قناة ATV التركية الفضائية على جهازك لمشاهدة المسلسل كما يلي: