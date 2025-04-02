استثمر فلوس.. أعلى شهادات البنك الأهلي بعوائد مميزة لجميع العملاء

يوفر البنك الأهلي العديد من الشهادات الادخارية ذات العوائد المميز التي تُلبي احتياجات العملاء، خاصة راغبي استثمار أموالهم بكل أمان، نظير أن هذه الشهادة تختلف بناءً على المدة ونوع العائد، كما يوجد شهادات ذات عائد ثابت ومتغير، وهو ما يختاره العميل، وعليه سنتعرف معًا على كافة الإجراءات الخاصة بشراء الشهادة.

شهادات البنك الأهلي أمام العملاء

أما عن التفاصيل الخاصة بشراء شهادات البنك الأهلي التي تضمن كافة العملاء والعمل على تلبية احتياجاتهم، وفقصا لما يلي:-

شهادات بعائد الـ 5 سنوات فيما تصل نسبتها إلى 14.25%، لتتم إضافة العائد شهريًا للحساب البنكي.

فيما يوفر البنك شهادات بعائد مرتفع وفائدة متناقصة بنسبة 30%، لتكون السنة الأولى “30%”، بينما السنة الثانية “25%”، نظير أن السنة الثالثة “20%”، فيما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة لـ 1000 جنيه ومضاعفاته.

ومثال على الشهادة الأخيرة إذا تم الاستثمار بعائد 200 ألف جنيه تكون السنة الأولى 60 ألف والثانية 50 بالعام الثاني، نظير أن السنة الثالثة بعائد 40 ألف جنيه.

قرار البنك المركزي وتأثيره على شهادات الادخار

ومع ترقب كبير لاجتماع البنك المركزي المصري القادم، فإن أخر اجتماع تم تحديد الفائدة فيه كان يوم 6 من شهر مارس 2025، حتى أنه رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، نظير أن العائد يكون 27.25% و28.25% على الإيداع والإقراض بالترتيب، فيما يُعزز ذلك الإقبال على شراء شهادات الادخار كونها الخيار الأمن لتحقيق عوائد مرتفعة دون مواجهة أي مخاطر أمام العملاء.