طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي 2025 تــابع قيامة عثمان

في الآونة الأخيرة تم تسليط الضوء علي الدراما التركية كان من ضمن هذه الأعمال مسلسل المؤسس عثمان عثمان يعتبر هذا المسلسل واحد من اهم الأعمال واشهرها في هذا الوقت كونه متميز طبقا للحبكة الدرامية التي كانت تحدث في تلك العصر، يتضمن أيضا العديد من الممثلين الذين قاموا بأداء الأدوار علي اكمل وجهه بكل براعه، لذا نري أعمال البحث الإلكتروني من قبل متابعيه ما بين معرفة المواعيد التي يتم من خلالها عرض المسلسل بالإضافة إلي التطلع حول القنوات الناقلة لمسلسل عثمان، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور الآتية.

القنوات الناقلة والمواعيد التي يتم بث مسلسل المؤسس عثمان

يتم بث مسلسل المؤسس عثمان علي قناة الفجر الجزائرية الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت السعودية. كما يتم بث المسلسل أيضا علي قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

بيانات التردد الخاص بالقناة: 12130.

معامل الاستقطاب: رأسي.

من خلال مؤشر الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات

التردد الذي من خلاله يتم بث القناة: 10796.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

رمز القناة: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

كيفية استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية، تردد قناة ATV التركية علي التلفاز