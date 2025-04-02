ادفع فواتيرك أون لاين.. طريقة سداد فاتورة الكهرباء عبر إنستا باي

تطبيق إنستا باي من أبرز التطبيقات المالية التي تم إطلاقها حديثًا أمام كافة المواطنين، فيما أن التطبيق يعتبر من الحلول المصرفية التي تُسهل على العملاء في سداد كافة الفواتير الخاصة بالمرافق، بالإضافة إلى أن ذلك يكون من خلال الهواتف الذكية دون الذهاب إلى مقر الشركة، فيما أن التطبيق مرخص من البنك المركزي المصري، بما يُشير ذلك إلى أنه أمن ومضمون بشكل كبير، وسنتعرف معًا على كافة الإجراءات الخاصة بسداد الفواتير خلال السطور التالية.

ميزات تطبيق إنستا باي

وعن الميزات الخاصة بتطبيق إنستا باي عقب القيام بتنزيله وتسجيل حساب من خلاله، وفقًا لما يلي:-

سهولة الإستخدام نظرًا للتصميم التي تُسهل إمكانية الدفع.

كذلك إمكانية سداد كافة الفواتير المتمثلة في الكهرباء والمياه والإنترنت وكذلك عمليات التبرعات وغيرها من الخدمات الأخرى.

يوفر التطبيق إشعارات فورية من أجل متابعة المعاملات المالية أول بأول.

إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات البنكية المختلفة.

خطوات سددا فاتورة الكهرباء من خلال إنستا باي

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بسداد فاتورة الكهرباء وغيرها من الفواتير الأخرى من خلال إنستا باي، فعليك اتباع الأتي:-