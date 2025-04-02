اختبارات الأزهر.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري، فيما تضمن ذلك الشعبتين العلمي والأدبي، مؤكدًا بأن الإمتحانات تبدأ من يوم السبت الموافق 26 من شهر أبريل وتستمر إلى يوم الإثنين الموافق 5 من شهر مايو 2025، فيما يمكنك التعرف على الجدول الرسمي الخاص بعقد الإمتحانات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري

جاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري بمختلف المعاهد، ووفقًا لما أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا لما يلي:-

يوم السبت الموافق 26 من شهر أبريل مادتي “الفقه ،الجبر وحساب المثلثات”.

بينما الأحد 27 أبريل مادتي “البلاغة، الهندسة”.

يوم الإثنين 28 أبريل “القرآن الكريم، الصرف”.

فيما أن الثلاثاء الموافق 29 أبريل “اللغة الأجنبية، التربية الفنية”.

نظير أن يوم الأربعاء 30 أبريل مادتي “النحو، التفسير”.

السبت 3 مايو 2024 مواد “الأدب والنصوص والمطالعة، الحديث وعلومه”.

أما عن يوم الأحد 4 مايو مادتي “التوحيد، الإنشاء”.

الإثنين 5 مايو 2025 مادتي “الثقافة الإسلامية، العلوم المتكاملة”.

امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 أدبي

أما عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهر الشعبة الأدبية، وفقًا للأتي:-